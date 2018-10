Deel dit artikel:













Veel hulpdiensten naar zinkend bootje in Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) In het Zuider Amstelkanaal in Amsterdam is vanochtend een bootje gezonken. Er waren een heleboel hulpdiensten op de been, omdat er mogelijk een slachtoffer zou zijn gevallen. Dit bleek niet het geval.

Even na 11.00 uur kwam de melding van de zinkende boot binnen. Brandweerduikers, ambulancepersoneel en een mobiel medisch team gingen met spoed naar de Stadionkade. Daar bleek echter al snel dat er niemand aan boord was. Buurtbewoners hadden groot alarm geslagen omdat zij een diesellucht roken.