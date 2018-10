Deel dit artikel:













Alliander hoeft torenhoge boete niet te betalen door procedurefout Foto: Shutterstock

BUSSUM - Energiebedrijf Alliander hoeft de door de provincie opgelegde boete van 60.000 euro vanwege een procedurefout niet te betalen, oordeelt de Raad van State. De boete was opgelegd doordat dochterbedrijf Liander, voor het leggen van kabels, zonder toestemming had gegraven in mogelijk vervuilde grond in Bussum en Hilversum.

Nadat de provincie twee jaar geleden opmerkte dat er door Liander nogmaals werd gegraven op locaties die mogelijk verontreinigd waren, ging er een dwangsom van 60.000 euro de deur uit. Maar de Raad van State vindt dat de provincie een procedurefout heeft gemaakt door de waarschuwing te richten aan Alliander, en niet aan Liander. Overvallen

Het illegale graafwerk van Liander was aan de Floralaan in Hilversum en de Vaartweg in Bussum. Aangezien Alliander geen waarschuwing had gehad en gelijk de boete in de brievenbus kreeg, voelde het bedrijf zich overvallen. Dat heeft de advocaat van Alliander verklaard tegenover de Raad van State. Dat het dochter- en moederbedrijf nauwe banden hebben en op hetzelfde adres zitten, telt volgens de raad niet. Alliander hoeft de boete dus niet te betalen. De provincie heeft volgens het Bussums Nieuws aangekondigd dat de procedurefout wordt hersteld en dat Liander 'alsnog op de juiste wijze wordt aangepakt'. Wat dit precies inhoudt, is niet bekendgemaakt.