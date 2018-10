De Peiling: Kinderen moeten meer buitenspelen en minder met hun telefoon

NOORD-HOLLAND - Kinderen spelen meer met hun telefoon dan met hun vriendjes buiten. Gemiddeld brengen ze zo'n 2,5 uur per dag door op een scherm, terwijl ze net geen 2 uur per dag buitenspelen.

Dat blijkt uit onderzoek van cyberbeveiligier Norton. Het bedrijf ondervroeg 7000 mensen in tien landen in Europa en het Midden-Oosten. In Nederland zijn kinderen gemiddeld tien jaar als ze een smartphone of tablet krijgen. De helft van de kinderen tussen vijf en tien jaar heeft al zo'n scherm.

Ouders

De huidige generatie ouders heeft eigenlijk geen voorbeeld om op terug te vallen, want in hun eigen jeugd waren er nog geen tablets en smartphones. Dus moeten ze zelf maar uitvogelen welke regels ze opstellen voor het schermgebruik van hun kinderen.

Slecht voorbeeld

Daarnaast geven veel jonge ouders aan dat ze zelf ook te vaak met hun tablet of telefoon bezig zijn. Een goed voorbeeld geven, valt dus niet mee.

