Noordwest Ziekenhuisgroep financieel sterkste ziekenhuis van Noord-Holland Foto: Noordwest Ziekenhuisgroep

DEN HELDER - Hij staat bovenaan de opsomming van Noord-Hollandse ziekenhuizen: Noordwest Ziekenhuisgroep. Uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO is gebleken dat dit hospitaal qua boekhouding het best in de schoenen staat in de regio.

Het ziekenhuis pronkt op plek tien in de lijst, en dat is tevens het rapportcijfer die de onderzoeksgroep uitdeeld: een tien. Hiermee is het gasthuis financieel het gezondst van Noord-Holland, al is het op de ranglijst wel gedaald ten opzichte van de cijfers uit 2016. Toen stond Noordwest Ziekenhuisgroep nog op plek vijf. Lees ook: Financiële gezondheid van Noord-Hollandse ziekenhuizen onder de loep genomen De financiële stresstest onder ziekenhuizen wordt jaarlijks uitgegeven door onderzoeksbureau BDO. Alle cijfers en rapportcijfers hebben betrekking op het jaar 2017. Over het algemeen ligt de financiële gezondheid een tiende hoger dan de meting van 2016: het landelijke rapportcijfer is gestegen van een 7,1 naar een 7,2. 💬 Meepraten over dit onderwerp? Whatsapp ons!

