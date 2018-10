Spaarne Gasthuis blijft financieel stabiel

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis uit Haarlem is financieel stabiel. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse financiële stresstest van onderzoeksgroep BDO.

Het ziekenhuis is geen plek gestegen of gedaald, maar blijft op een 'gezonde' twaalfde plek staan. Wel is het rapportcijfer omhoog gegaan: van een negen naar een tien.

De financiële stresstest onder ziekenhuizen wordt jaarlijks uitgegeven door onderzoeksbureau BDO. Alle cijfers en rapportcijfers hebben betrekking op het jaar 2017. Over het algemeen ligt de financiële gezondheid een tiende hoger dan de meting van 2016: het landelijke rapportcijfer is gestegen van een 7,1 naar een 7,2.