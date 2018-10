Week van de Industriecultuur: kinderen experimenteren met staal

VELSEN-NOORD - Het is deze week de week van de industriecultuur, wat betekent dat jong en oud kennis kunnen maken met het industrieel erfgoed rond het Noordzeekanaal. Speciaal voor dat doel is het Hoogovensmuseum op het terrein van Tata Steel tijdelijk omgebouwd tot laboratorium, waar de jeugd volop kan experimenteren met staal.

In een kleine ruimte krioelen kinderen rond tafels met glazen kannen en buisjes, papiertjes, vlammetjes en alles wat verder nodig is om de laboratoriumproefjes te doen. Niet alleen de deelnemers, ook de analisten die de kinderen begeleiden genieten zichtbaar.

"Mooi om te zien dat de kinderen plezier hebben", zegt Geert de Boer, één van de analisten. "Het is belangrijk dat kinderen ontdekken wat ze leuk vinden. Het is in hun latere leven heel prettig om iets te hebben dat ze echt met plezier doen."

Bewustwording

De Boer is initiatiefnemer van het Hemlab in Zaandam. Het kinderlab is vandaag in het kader van de Week van de Industriecultuur 'on tour' en neergestreken in het Hoogovensmuseum. Hij legt uit dat het belangrijk is dat kinderen zich bewust worden van hun omgeving, wat tevens een van de hoofddoelen van de Week van de Industriecultuur is. "Ze moeten weten dat hier op deze plek staal wordt gemaakt en dat staal iets is waar we niet buiten kunnen."

