Een zesje voor Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland bij financiële stresstest

PURMEREND - Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland scoort een krappe voldoende op de jaarlijkse stresstest onder ziekenhuizen. Ook is de stichting gedaald op de landelijke ranglijst van financieel gezonde ziekenhuizen.

De financiële stresstest is een jaarlijks onderzoek van BDO onder 66 ziekenhuizen in heel Nederland.

De stichting preikte in 2016 nog op plek 39 en toen zat het iets ruimer in het rapportcijfer: een zeven. Nu moet de ziekenhuisgroep het met een krappe voldoende - een zes - doen. Ook is de stichting vier plekken op de ranglijst gezakt.

De financiële stresstest onder ziekenhuizen wordt jaarlijks uitgegeven door onderzoeksbureau BDO. Alle cijfers en rapportcijfers hebben betrekking op het jaar 2017. Over het algemeen ligt de financiële gezondheid een tiende hoger dan de meting van 2016: het landelijke rapportcijfer is gestegen van een 7,1 naar een 7,2.