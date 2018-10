Mogelijk nooit meer insuline spuiten met nieuwe behandeling diabetespatiënten

AMSTERDAM - Insuline inbrengen door middel van een spuit. Veel patiënten met diabetes type 2 weten niet beter, maar in de toekomst hoeft dit mogelijk niet meer. Dat blijkt uit onderzoek van Amsterdamse wetenschappers, meldt het AD.

Zij testten een nieuwe behandeling op onder meer vijftig patiënten van het Amsterdam UMC.

Tijdens die behandeling werd bij patiënten een slangetje met camera ingebracht via de mond, dat in de twaalfvingerige darm terechtkwam. Daar werd een ballonnetje opgeblazen, gevuld met heet water. Door de warmte van het water schroeide het slijmvlies in de dunne darm weg. Binnen een paar weken groeide nieuw slijmvlies dat zorgde voor een verbetering van de bloedsuikerspiegel.

"Door deze behandeling kan het gebruik van insuline worden uitgesteld of misschien wel worden voorkomen. Dat is veelbelovend", zegt Jacques Bergman van het Amsterdam UMC.

Ook een jaar na de behandeling met de ballon is bij 90 procent van de patiënten de ziekte stabiel. Zij slikken nog wel dagelijks medicijnen, maar door de lagere bloedsuikerspiegel lopen zij minder risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.

Grensgevallen

De testresultaten lijken in eerste instantie vooral geschikt voor 70.000 zogenoemde 'grensgevallen'. Dat zijn patiënten die nu al pillen slikken, maar op korte termijn insuline moeten spuiten omdat zij een hoog bloedsuikergehalte hebben. Momenteel zijn er een miljoen Nederlanders met diabetes type 2, waarvan 700.000 patiënten die nog geen insuline spuiten.