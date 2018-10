Huizense villa van Doutzen Kroes overgenomen door vleermuizen

HUIZEN - De verbouwing van de miljoenenvilla van topmodel Doutzen Kroes in Huizen is noodgedwongen uitgesteld, omdat een kolonie vleermuizen zich in het huis heeft genesteld. De dieren zijn namelijk van een beschermde soort en mogen daarom niet worden weggejaagd.

Dat meldt De Telegraaf. Kroes had twee miljoen euro betaald voor het landhuis, dat in de jaren twintig van de vorige eeuw is gebouwd.

Ze was van plan om de villa grondig te verbouwen. Die verbouwingen zouden volgens de krant een miljoen euro gaan kosten. Als alles - in de zomer van 2019 - was afgerond, wilde Kroes er met haar man Sunnery James en hun twee kinderen gaan wonen. De vleermuizen hebben nu roet in het eten gegooid.

De gemeente Huizen heeft na de vondst van de dieren besloten om de sloop- en verbouwingswerkzaamheden stil te leggen. In de bomen rond de villa zijn lokkasten opgehangen, in de hoop dat de vleermuizen zich zo laten vangen.