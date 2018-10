Explosief aangetroffen bij bedrijfspand Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM ZUIDOOST - Bij een bedrijfspand aan de Lemelerbergweg in Amsterdam-Zuidoost is vannacht een explosief gevonden.

Rond 3.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er een explosief bij een pand in de straat zou liggen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is langsgeweest om het explosief weg te halen. Rechercheurs hebben vervolgens sporenonderzoek verricht.

Om wat voor explosief het ging, wil de politie niet vertellen.De recherche is ook op zoek naar getuigen. Mensen die rond of na 3.00 uur mogelijk iets gezien of gehoord hebben, wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.