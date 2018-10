Vandalen leggen 'pratende prullenbakken' zwijgen op: Hilversum stopt plaatsing

HILVERSUM - Omdat de sensorbehuizing makkelijk te vernielen is, stopt de gemeente Hilversum voorlopig met het plaatsen van 'slimme prullenbakken'. Slechts een maand na de plaatsing van de eerste zogenoemde 'pratende prullenbakken' waren de eerste exemplaren al vernield.

Een alternatief is vooralsnog niet beschikbaar, zegt de gemeente tegen de Gooi- en Eemlander. "We hebben samen met de bedrijven die hierin hebben geïnvesteerd gekeken naar andere oplossingen, maar die zijn nu niet voorhanden. Een metalen behuizing lijkt een logische oplossing, maar die blokkeert het antennesignaal."

De prullenbakken waren aangesloten op het internet en moesten mensen stimuleren om afval in een bak te gooien. Ze werden in december in het centrum van Hilversum geplaatst, maar werden door vandalen al gauw het zwijgen opgelegd. Zo beweert een Hilversumse fotograaf dat de bakken het na een maand al niet meer deden. De sensoren waren erafgehaald en het gapende gat leek vooral te worden gebruikt als asbak.

'Proef wel geslaagd'

Toch vindt de gemeente de proef, waarin met bedrijven zo'n 15.000 euro is geïnvesteerd, wel geslaagd: "Er is een game ontwikkeld voor kinderen waarmee ze meer leren over restafval. Daarnaast is een sensor ontwikkeld die in staat is om de vulgraad van verschillende soorten afval te meten. Ook zijn er verbindingen gelegd tussen de creatieve industrie en andere sectoren." Wanneer er nieuwe slimme prullenbakken komen, is niet bekend.