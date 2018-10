Deel dit artikel:













'Dronken' KLM-piloot ontslagen Foto: NHNieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - De co-piloot van de KLM Cityhopper die in mei van dit jaar bij een alcoholcontrole in Oslo tegen de lamp liep, wordt per 1 november ontslagen. De man had volgens de rechtbank te kort voor de vlucht naar Schiphol stevig gedronken en werd na de controle door de Noorse politie gearresteerd.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De co-piloot had de nacht voor de vlucht naar Schiphol bier en wodka gedronken, samen met de drie andere bemanningsleden van de Embraer waarmee teruggevlogen zou worden, waaronder de gezagvoerder. Op de dag van de vlucht is de bemanning in het vliegtuig door de Noorse autoriteiten op alcoholconsumptie gecontroleerd. Lees ook: KLM-piloot vast in Oslo na alcoholcontrole Toen de uitstlag van de test hoger bleek te zijn dan de toegestane hoeveelheid, werd de man aangehouden. De piloot heeft vier dagen doorgebracht in een Noorse cel. Volgens de co-piloot was hij tijdig gestopt met drinken, namelijk de verplichte tien uur voor aanvang van de vlucht. Na het incident wilde KLM van de vlieger af omdat de maatschappij vond dat de vlieger onder invloed van alcohol de vliegveiligheid in gevaar zou hebben gebracht. De rechter heeft KLM gelijk gegeven waardoor de vlieger na een carrière van bijna vijf jaar zijn strepen nu alweer moet inleveren. Straf

De drie andere bemanningsleden, de gezagvoerder en twee cabinepersoneelsleden, zijn door KLM disciplinair gestraft. Zij hadden met de ontslagen co-piloot tot diep in de nacht in een park alcohol gedronken. Het feestje ging later nog door in de hotelkamer van een van de cabineleden. Bij hun alcoholtest werd geen verhoging aangegeven. Desondanks werd na de arrestatie van de co-piloot de hele crew vervangen en moesten zij als passagiers terug naar Schiphol.