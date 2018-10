Deel dit artikel:













Tram in Amsterdam knalt tegen paal Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Tram 19 in Amsterdam had gisteravond te kampen met vertraging, nadat er een tramstel tegen een paal was gebotst.

Dat gebeurde op het Voorlandpad, ter hoogte van de Middenweg in de Watergraafsmeer. Volgens een getuige probeerde de bestuurder van de tram te keren. Maar dat ging niet helemaal goed, want de tram botste tegen een betonblok en een lantaarnpaal. Door de klap kwam de bovenleiding naar beneden.