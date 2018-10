Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen (16) opgepakt voor bezit van 69 kilo illegaal vuurwerk Foto: Politie Noord-Holland

WARMENHUIZEN - Een tiener uit Warmenhuizen is aangehouden, omdat hij in totaal 69 kilo illegaal vuurwerk in huis had liggen. Agenten vonden ook nog een onbekende hoeveelheid harddrugs.

De politie kreeg een tip over het illegale vuurwerk. Bij een doorzoeking van het huis aan de Dorpsstraat werd het spul gevonden. Lees ook: Buurtbewoners geschrokken van gevonden mortierbom: "Ik vind het heel eng" De 16-jarige jongen is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Mogelijk kan hij rekenen op een zware straf, omdat de politie hard optreedt tegen bezitters van illegaal vuurwerk. "Het is levensgevaarlijk, geeft overlast en kan forse schade veroorzaken." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003