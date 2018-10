Ten Hag 'heel blij en tevreden'

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag van Ajax was "heel blij en tevreden" met de zege op Benfica in de Champions League (1-0). "Vooral het resultaat is geweldig. We hebben drie punten gepakt, dat is het belangrijkste", zei de coach. In de extra tijd maakte Noussair Mazraoui het winnende doelpunt.

Ten Hag vond niet dat de gelukkigste ploeg in de Johan Cruijff ArenA had gewonnen. "Geluk speelt altijd een rol op sommige momenten in een wedstrijd, maar we hebben deze overwinning zelf afgedwongen. In de beginfase hadden we zomaar op achterstand kunnen komen. We gingen te veel mee in de hectiek van Benfica. Na de rust hadden we veel meer controle en speelden we uitstekend. We kregen met Donny van de Beek een grote kans. In de Champions League krijg je een of twee echte kansen en die moet je wel maken.''

Mede dankzij de late invaller David Neres viel de begeerde treffer voor Ajax alsnog. "Hij bracht meer diepgang en nieuwe energie in de ploeg, met de goal van Noussair als beloning. Iedereen verdient hiervoor een groot compliment. Maar Neres heeft weer eens laten zien hoe groot onze kleedkamer is. Hij was teleurgesteld omdat hij niet mocht spelen. Maar dat heeft niemand gemerkt toen hij in het veld kwam."

Ajax tegen Benfica stond symbool voor veel recente duels tussen Nederlandse en Portugese teams. "Zij grijpen alles aan om ons te provoceren", zei Ten Hag. "En in onze ogen ging de scheidsrechter daar niet goed mee om. In de rust heb ik gezegd dat we op ons zelf moesten letten. Daarna heb ik een onverstoorbaar Ajax gezien."

Ten Hag beseft dat Ajax nu een geweldige kans heeft om te overwinteren in de Champions League. Een overwinning op Benfica over twee weken volstaat zelfs al voor een plaats bij de laatste zestien clubs in het meest prestigieuze toernooi voor clubteams. "Maar wij moeten met beide benen op de grond blijven. We zijn er nog niet maar staan er fantastisch voor."