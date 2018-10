Verloren 'vrachtwagendak' op A9 vanmiddag blijkt het dak van een bouwkeet

SPAARNWOUDE - Een bestuurder die vanmiddag vlak achter de vrachtwagen reed die een stuk dak verloor schrok zich kapot toen hij het gevaarte door de lucht zag vliegen: "Ik denk wat komt daar nou omhoog zetten?" Het stuk dak zorgde voor een grote vertraging tijdens de avondspits op de A9 bij Spaarnwoude.

Rijkswaterstaat dacht in eerste instantie dat het ging om een stuk dak van de truck zelf, maar een ooggetuige vertelt aan NH Nieuws dat hij zag dat een stuk dak van een bouwkeet los kwam die op de aanhanger van de vrachtwagen stond.

Volgens de getuige leek de chauffeur in eerste instantie helemaal niet door te hebben dat hij een deel van zijn vracht was verloren. "Hij reed zeker nog een kilometer door", uiteindelijk lukte het een andere weggebruiker de vrachtwagenchauffeur aan de kant van de weg stop te zetten.

"Toen ik eenmaal de vrachtwagen had ingehaald keek ik nog goed van welk bedrijf hij was", vertelt de getuige aan NH Nieuws. Toen hij nog eens goed keek naar het logo op de truck herkende hij het bedrijf: "Dit is een vrachtwagen van Transportbedrijf Boon!"

Transportbedrijf Boon uit Beverwijk bevestigt dat het gaat om één van hun vrachtwagens. Volgens het bedrijf had de trucker niet door dat hij een deel van zijn vracht was verloren omdat het precies in zijn dode hoek viel. "Zo'n vrachtwagen is drie meter breed, je kan helaas niet alle kanten even goed zien."

Gelukkig geen ongelukken

Volgens de woorvoerder van het transportbedrijf belde een automobilist de politie dat er een stuk dakleer op de weg lag. Ze zijn erg blij dat niemand op de weg schade heeft opgelopen of dat er andere ernstige ongelukken gebeurd zijn.

De woordvoeder zegt dat ze niet van plan zijn om in de toekomst beter te controleren of het dakleer van een bouwkeet wel vast zit als ze die vervoeren: "Dat is moeilijk te controleren, de chauffeur kan er moeilijk bovenop klimmen".