Lisette (13) uit Assendelft wil de de nieuwe Max Verstappen worden Foto: NH Nieuws

ASSENDELFT - Lisette Grinwis is pas dertien maar weet nu al precies wat ze wil worden: de nieuwe Max Verstappen.Ze is al drie jaar verslingerd aan het racen. Daarmee won ze al verschillende prijzen. Gisteren op het kartcircuit van Lelystad kwam er er een mooie prijs bij. Samen met twee andere meisjes mag Lisette in het voorjaar van 2019 naar Le Mans. Het walhalla van het racen.

Maar liefst twaalf meisjes tussen de 13 en 18 jaar oud deden gisteren in Lelystad mee met de finale van The Girls on Track Nederland. Een door de KNAF georganiseerd evenement om meisjes enthousiast te maken voor de autosport. De hoofdprijs een driedaagse cursus in Le Mans waar ook meiden uit andere landen vertegenwoordigd zullen zijn.