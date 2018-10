Michiel wil van braakliggend terrein buurtplek maken: "Niet wachten op gemeente"

HAARLEM - Al jaren fietst Michiel de Ruiter langs verschillende braakliggende terreinen in Haarlem-Noord waar eerst fabrieken stonden. Met zijn buren is hij aan het broeden op een buurtplek voor sport, bedrijvigheid, wonen en gezelligheid mét veel groen. "We willen niet wachten op de gemeente."

Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje. De beweging bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers. Zij willen een politieke agenda 'van onderop': want waar de politiek niet slaagt, nemen burgers het initiatief. NH Nieuws zet een aantal van dit soort initiatieven op een rijtje.

"Het begon me steeds meer op te vallen en te irriteren dat hier niets gebeurt", vertelt Michiel de Ruiter bevlogen aan NH Nieuws. Over drie jaar al hoopt hij de eerste schop in de grond te kunnen zetten voor het project 'Noordkaap', met niet alleen maar woningen.

Dat het inderdaad geen 'gebakken lucht' is wat Michiel de Ruiter verkoopt, heeft hij in het verleden al bewezen. Niet alleen met goedgekeurde initiatieven zoals zonnestroomdaken voor de buurt met Stichting Haarlem Noorderlicht.

Lees ook: Haarlemmers mogen dak van staalfabriek gebruiken voor zonnepanelen

Maar ook door bijvoorbeeld zonder vergunning met zijn buren de straat met groen en bankjes op te knappen, als de renovatie door de gemeente te lang op zich laat wachten.

Dat de gemeente in zijn ogen meer faciliterend kán zijn, is volgens hem al bewezen uit de ontwikkeling van de Haarlemmer Kweektuin. De oude stadskweektuin, waar voorheen de beplanting van Haarlem werd gekweekt, is nu een stadspark met duurzame bedrijfjes, een natuurspeeltuin en waar Haarlemmers hun ideeën over duurzaamheid met elkaar delen. En daar is ook Michiel de Ruiter met hart en ziel aan verbonden.

Idealen

"Je kan er een kop koffie gaan drinken en het over het weer hebben of over de laatste voetbalwedstrijd, maar je kan het ook hebben over idealen. En soms zijn het hele wereldse, grote ideeën, maar vaak zijn het heel kleine praktische dingen zoals dat je iets wil in je straat."

Het plan 'Noordkaap' voor het braakliggende terrein bij hem in de buurt gaat hij de komende maanden bespreken met een groep mensen die een 'generatievrije woongroep' willen. En natuurlijk moet het idee verder uitgewerkt worden met zijn buurtgenoten.

Mislukken bestaat niet

Als het niet lukt, is dat voor Michiel de Ruiter geen enkel probleem. "Het niet lukken is altijd de start van het vervolg totdat het wel lukt", is zijn filosofie. "Mislukken bestaat niet!"