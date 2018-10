Dolberg in de spits, De Ligt en Blind in centrum

AMSTERDAM - Coach Erik ten Hag kiest voor de wedstrijd tegen het Portugese Benfica in zijn opstelling voor Kasper Dolberg in de spits. Hakim Ziyech en Dusan Tadic spelen op de vleugels.

Daley Blind vormt met Matthijs de Ligt het centrum van de verdediging en Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico zijn na kleine blessures weer terug op de backposities.

Frenkie de Jong speelt op het middenveld, met Lasse Schöne en Donny van de Beek. Op de bank zitten dus onder meer David Neres en Klaas-Jan Huntelaar.

Het Champions Leagueduel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

Bij Benfica staat een Nederlander onder contract, de Haarlemmer Tyronne Ebuehi, die de afgelopen zomer zijn droomtransfer kreeg. Hij zal zeker niet spelen, want hij scheurde al na twee invalbeurten in oefenwedstrijden zijn voorste kruisband in zijn knie af.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; de Jong, Schöne, v.d. Beek; Ziyech, Dolberg, Tadic

Opstelling Benfica: Odysseas; Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Gedson; Salvio, Seferovic, Rafa Silva