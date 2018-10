Jongensdroom komt uit met koop Witte Theater in IJmuiden

IJMUIDEN - Met de koop van het Witte Theater is voor Johan Stolk van Stolk Ontwikkeling een droom uitgekomen. Met zijn vastgoedpartner Bik & Arnold heeft hij het markante pand van de gemeente gekocht. "Als echte Velsense jongens is het voor ons heel bijzonder."

De twee gaan er een hotel maken van het gebouw dat jarenlang een culturele bestemming had. Nadat de gemeentelijke subsidie was stopgezet, bleek het niet meer te exploiteren. Het hotel krijgt vijftig kamers, een skybar, vergaderruimten en een spa. Er komen twee verdiepingen met een glazen pui bovenop het pand.

De zakenpartners zouden niet de hoogste prijs hebben geboden maar hebben volgens wethouder Bram Diepstraten wel de beste plannen met het gebouw. "De prijs was ondergeschikt. Het ging om de invulling. Nou, die is zoals we het wensen. Het wordt een toegankelijk gebouw dat aantrekkingskracht op toeristen gaat uitoefenen."

Mensen uit de buurt reageren over het algemeen positief. "Een hotel op deze plek, bij het binnen rijden van IJmuiden. Daar kan ik alleen maar positief over zijn", zegt een 'buurman'. Een andere man die uitkijkt op het gebouw verheugt zich op een bezoek aan de spa. "Dat is uniek voor IJmuiden. Ik ben er blij mee."

Als alles volgens plan verloopt, begint de verbouwing in 2020.