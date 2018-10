Herdenkingsbijeenkomst voor Wim Kok in Concertgebouw

AMSTERDAM - (AT5) Wim Kok wordt zaterdag herdacht in het Concertgebouw. De oud-premier overleed afgelopen zaterdag op 80-jarige leeftijd in een Amsterdams ziekenhuis.

De herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden van 15.00 uur tot 16.30 uur en is uitsluitend toegankelijk voor genodigden. Voor het publiek is een condoleanceregister geopend. Brieven en bloemen zijn welkom via Uitvaartcentrum Bouwens in Amstelveen.

Lees ook: Oud-premier Wim Kok overleden

Minister-president Mark Rutte heeft in verband met de uitvaart een vlaginstructie ingesteld, waarmee wordt verzocht om de vlaggen op hoofdgebouwen van de Rijksoverheid halfstok te hangen.

Wim Kok zal in besloten kring worden begraven.