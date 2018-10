Zoektocht naar Portugezen in Amsterdam die Champions League-kaarten zijn verloren

AMSTERDAM - (AT5) Drie Portugese voetbalfans dreigen de Champions League-wedstrijd van vanavond te missen. De drie kaarten voor de wedstrijd Ajax- Benfica in de Johan Cruijff Arena werden door een eerlijke Amsterdammer gevonden bij De Munt.

Via Facebook wordt inmiddels opgeroepen om mee te helpen zoeken naar de drie voetbalfans, zodat zij de wedstrijd toch nog in het stadion kunnen meemaken.

'We gaan zelf ook naar de wedstrijd en snappen hoe vervelend dit voor hen moet zijn', zegt de eerlijke vinder tegen AT5. Op de kaarten staan de vermoedelijke namen, clubcardnummers en geboortedata van de Portugeze eigenaren van de kaarten.

Eventuele tips kunnen worden doorgegeven via de Facebook-pagina Amsterdam Durft te Vragen of de AT5 tiplijn. De aftrap is vanavond om 21.00 uur.