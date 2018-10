The Voice Senior-finalist Georges Lotze: 'Ik had meer verwacht'

PURMEREND - Ruim een maand geleden stond Georges Lotze in de finale van The Voice Senior. En dat heeft de Noord-Hollander geen windeieren gelegd. Hij brengt nieuwe nummers uit en staat binnenkort in het theater van Purmerend. Toch had hij verwacht dat hij vaker gevraagd zou worden voor optredens: "Je bent nummer zoveel."

Maar klagen doet de goedlachse Georges niet. Het aantal boekingen is namelijk wel gestegen. Volgens de voormalige taxichauffeur heeft het tegenvallende aantal boekingen te maken met het woord 'senior', in The Voice Senior. "Als je The Voice Holland wint dan sta je in de picture. Maar als senior wordt je bestempeld als oud persoon. Mensen boeken liever een jong iemand die de boel gek kan maken, maar dat kan ik ook!"

Bekende Nederlander

Wel wordt Georges na zijn deelname een stuk vaker herkend: "Vandaag nog bij de apotheek. Dan vragen mensen: 'Ben jij niet van The Voice?' Dat vind ik hartstikke leuk, het is toch een soort erkenning als mensen je kennen."

Ook is het contact tussen Georges en zijn coach Marco Borsato nog steeds goed: "Marco is een echte vriend geworden. We hebben regelmatig contact, ik heb laatst nog op zijn fandag gezongen. Ik zou hem zelfs privé kunnen bellen."

Springplank

De Purmerender realiseert zich dat het 'nu of nooit is' en reist daarom stad en land af. Hij besluit dan ook: "The Voice Senior is een springplank en daar moet je gebruik van maken, ik doe er veel aan en mag hartstikke tevreden zijn met hoe het nu gaat".

Bekijk hieronder het interview de NH Nieuws had met Georges Lotze in september vlak voor de finale.