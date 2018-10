Vrouw wandelt via snelweg naar de HEMA

AMSTERDAM - Vanmiddag is een vrouw van de vluchtrook van de A10 gehaald door een inspecteur van Rijkswaterstaat. Ze was op weg naar de HEMA om boodschappen te doen.

De vrouw probeerde met de hulp van een navigatiesysteem de winkel te vinden, maar had deze verkeerd ingesteld. Omdat ze vergeten was aan te vinken dat de route berekend moest worden voor wandelaars en niet voor automobilisten werd ze de snelweg opgestuurd.

Gelukkig was daar weginspecteur Eddie van Rijkswaterstaat. Hij heeft de vrouw van de weg gehaald en overgedragen aan de politie. Of de vrouw uiteindelijk de HEMA bereikt heeft, is onduidelijk.