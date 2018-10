Hilversum wil niet wijken van pin-onlybeleid bij fietsdepot

HILVERSUM - De gemeente Hilversum wil niet wijken van het beleid dat mensen alleen met een pinpas mogen betalen als een ingenomen fiets uit het depot wordt opgehaald. "Als in het uiterste geval een pinbetaling echt niet mogelijk is, wordt er een praktische oplossing gezocht", zegt de gemeente desgevraagd tegen NH Nieuws.

Verkeerd geparkeerde fietsen worden sinds vorige maand door de gemeente van de straat geplukt en in een depot gezet. Als de eigenaars hun rijwielen willen ophalen, moeten ze eerst vijftien euro betalen. Per pin weliswaar.

Lees ook: Hilversum gaat streng optreden tegen fout geplaatste fietsen

"Het klopt dat je bij het fietsdepot alleen met de pin kan betalen. Ondanks dat contant geld een wettig betaalmiddel is, is er om veiligheidsredenen voor gekozen om alleen pinbetalingen te accepteren", zegt gemeentewoordvoerster Kristel Klomp. Steeds meer gemeenten in Nederland kiezen ervoor om op gemeentehuizen alleen pinbetalingen toe te staan. De Europese Centrale Bank (ECB) meldde gisteren al dat een dergelijk 'pin-only' beleid niet moet kunnen.

Lees ook: Wie zijn fiets fout parkeert in Hilversum moet vanaf vandaag betalen

Toch doet Hilversum naar eigen niets wat niet mag. "Op grond van het advies van de ECB zijn veiligheidsrisico's een legitieme reden om geen contante betalingen te accepteren", vervolgt Klomp. "Het advies van de ECB heeft bovendien vooral betrekking op primaire dienstverlening door een gemeente, zoals het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen. Het betalen van een boete voor het terugkrijgen van de fiets valt hier niet onder."

Praktische oplossing

En als mensen geen pinpas hebben? "Ons inziens komt het zelden voor dat iemand niet met de pin kan betalen, als in een uiterst geval een pinbetaling echt niet mogelijk is, wordt er een praktische oplossing gezocht."