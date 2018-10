Vrachtwagen verliest zijn dak op de A9: "Slecht nieuws voor de avondspits"

SPAARNWOUDE - Op de A9 ter hoogte van Spaarnwoude richting Alkmaar is een vrachtwagen een deel van zijn dak kwijt geraakt. Volgens de politie zijn er geen auto's geraakt door het vallende dak, maar de opruimwerkzaamheden zorgen voor een grote vertraging op de weg.

Volgens Rijkswaterstaat is het stuk dak op de weg "slecht nieuws voor de avondspits". Op een filmpje is te zien dat een werknemer van de organisatie probeert het gevaarte van de weg te ruimen:

Rijstroken dicht

Hulp van collega's en een aannemer is onderweg. Omdat er volgens Rijkswaterstaat ook glas op de weg ligt, is besloten om twee rijstroken af te sluiten.

De vrachtwagenchauffeur is na het verliezen van zijn dak even gestopt, maar besloot door te rijden. Het is onduidelijk waar de kapotte wagen zich nu bevindt.

File

Volgens de ANWB is er op dit moment een file op de A9 die zorgt voor ongeveer een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat deze vertraging tijdens de avondspits verder kan oplopen.