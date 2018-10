Witte Theater wordt groot hotel met skybar, wellness en spa

IJMUIDEN - Het voormalige Witte Theater in IJmuiden wordt een hotel met skybar, wellnesscentrum en een spa. Dat heeft de gemeente Velsen, eigenaar van het pand, zojuist bekendgemaakt.

Het hotel bestaat uit vijftig kamers en krijgt twee extra etages. Ook komen er vergaderzalen en een expositieruimte. De verbouwing moet in 2020 beginnen.

Het gebouw, een voormalige elektriciteitscentrale uit 1912, is sinds 2017 dichtgetimmerd. Aanleiding hiervoor was het stopzetten van de gemeentesubsidies voor het theater in 2013.

Eerder werd al duidelijk dat de gemeente het liefst een hotel ziet in het gebouw.