Bij elkaar 'gescharreld' theater in Naarden blijkt groot succes Foto: NH Nieuws

NAARDEN - De gordijnen komen van de Stadsschouwburg in Amsterdam, de lampen uit Zaltbommel en de vleugel is gedoneerd. Theater de Mess in Naarden bestaat net een jaar en met al ruim 100 gespeelde voorstellingen is het een groot succes.

Het theater wordt draaiende gehouden door ruim 100 vrijwilligers: "Alleen de schoonmaker krijgt betaald", legt Johan Hoogenboom uit. Kleinkunst, cabaret en toneel, het kleine theater kan alles aan. "Toneelvoorstellingen moeten wel eenakters zijn, want we hebben geen coulissen", grapt Hoogenboom. Het theater is ook af te huren voor vergaderingen, mits het voor culturele dingen zijn. Een kaartje kost ongeveer 17.50 en dat is inclusief drankje.