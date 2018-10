Ajax-talenten te sterk voor Benfica in Youth League

AMSTERDAM - Ajax onder 19 heeft een goede stap gezet richting plaatsing voor de volgende ronde in de UEFA Youth League. De ploeg van trainer John Heitinga won met 3-0 van de leeftijdsgenoten van Benfica en gaat daardoor aan de leiding in groep E van het toernooi.

Voorafgaand aan het duel stond Benfica aan kop van groep E. De ploeg had al met 3-0 gewonnen van Bayern München onder 19 en dus wist Ajax dat ze met een lastige tegenstander te maken hadden. Ajax zelf had voorafgaand aan deze wedstrijd vier punten. Ze wonnen met 6-0 van AEK Athene, terwijl er uit in München met 2-2 gelijk werd gespeeld.

Kansen

Tijdens de open beginfase van het duel waren er kansen voor beide ploegen. Voor Ajax waren onder andere spits Brian Brobbey en vedediger Sven Botman dicht bij een doelpunt, terwijl aan de andere kant Ajax-doelman Issam El Maach zich kon onderscheiden met belangrijke reddingen op pogingen van de Portugese aanvallers. Twee minuten voor rust kon de openingstreffer dan toch nog worden genoteerd. De zestienjarige Ryan Gravenberch was attent bij de scrimmage na een corner en ramde de bal in het doel voor de bevrijdende 1-0.

2-0

Na rust ging Ajax door met het creëren van kansen. Eerst kwam Brobbey een teenlengte te kort om de marge verdubbelen en even later wist Jurgen Ekkelenkamp een grote kans niet te benutten. Na een uur spelen was het dan toch raak. Navajo Bakboord kreeg de bal bij de tweede paal, waar Victor Jensen de 2-0 wist binnen te koppen.

Pech voor Benfica

Na de tweede Ajax-goal ging de Portugese ploeg nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer. Opnieuw was doelman El Maach echter belangrijk met enkele reddingen op pogingen van onder andere aanvoerder Jota. Bovendien had Benfica-verdediger Pedro Álvaro het vizier niet op scherp staan toen hij een kans kreeg uit een corner en werd er een volley na een mooie aanval net naast geknald door de ploeg uit Lissabon.

Ook tijdens het restant van de wedstrijd stond Ajax met de rug tegen de muur en moesten ze het vooral hebben van scherpe counters. Na een van die counters leek Brobbey de bevrijdende 3-0 binnen te schieten, maar de sterke spits kreeg de bal er niet in. Dat lukte Nicolas Kühn wel. De aanvaller kreeg de bal na opnieuw een counter, ging links buitenom en schoot laag binnen: 3-0.

Aan de leiding

Daardoor bleven de drie punten op De Toekomst. Ajax onder 19 gaat aan de leiding van groep E met zeven punten, gevolgd door Benfica (zes punten). Bayern München is derde in de groep. De Duitse talenten wonnen met 0-4 van de leeftijdgenoten van AEK Athene en hebben na drie wedstrijden vier punten.

Opstelling Ajax onder 19: El Maach; Bakboord, J. Timber, Botman, Bakker (Salah-Eddine/90+1); Ekkelenkamp, Gravenberch, Taylor (Q. Timber/46); Kühn, Brobbey (Hansen/90+1), Jensen (Dest/68).