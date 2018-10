Deel dit artikel:













Succes voor demonstrerende woonwagenbewoners Alkmaar Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

ALKMAAR - De demonstrerende woonwagenbewoners in Alkmaar hebben een succes geboekt: ze kunnen eerder in gesprek met de gemeenten over meer standplaatsen. Ze kunnen nu al begin november om de tafel met de wethouder, in plaats van pas in januari. De protestactie in Alkmaar is tot die tijd opgeschort.

Afgelopen vrijdag demonstreerden een tiental Alkmaarse woonwagenbewoners voor meer standplaatsen in de gemeente. Dat deden ze door met eeb aantal caravans kamp te maken in de wijk Vroonermeer. De afgelopen jaren zijn er in Alkmaar geen nieuwe plekken voor woonwagens bijgekomen. Iets wat de woonwagenbewoners in 2007 wel was beloofd. De lijst met wachtenden voor een standplaats is inmiddels flink gegroeid. "Het zijn er wel 60", vertelt Hendrik Heesbeen, een van de wachtenden aan NH Nieuws. Zie hier het verslag van de demonstratie vanmiddag Lees ook: Waarom protesteren de woonwagenbewoners? Wethouder Marcel van Zon kwam vrijdag met de actievoerders praten en beloofde hen een gesprek in januari. Maar daar waren de kampbewoners niet gelukkig mee. "Dat duurt veel te lang", zeiden ze eerder tegen NH Nieuws. Daarom werd er vandaag opnieuw gedemonstreerd. Dit keer bij 't Lood, het voormalige trainingscomplex van AZ. Ook hier zou, net zoals bij Vroonermeer, plek zijn voor extra standplaatsen. Lees ook: Woonwagenprotest Alkmaar en Heerhugowaard vandaag verder Dit keer kwam de wethouder Wonen, Paul Verbruggen, met de demonstranten praten. Hij bracht het nieuws dat hij al op 9 november met de kampbewoners om de tafel wil. "Maar het duurt minstens een jaar voordat er eventueel extra standplaatsen zullen zijn", rekende Verbruggen hen voor. Het bezoek van deze wethouder viel in goede aarde. "Hier hebben we vertrouwen in", stelt demonstrant Heesbeen. "We gaan daarom nu weg bij 't Lood en wachten het gesprek in november af. Desondanks houdt hij een slag om de arm: "Maar mocht dat tot niets leiden dan zullen we, massaler dan tot nu toe, verder protesteren."