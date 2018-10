Plannen Almeers themapark WitchWorld van de baan

ALMERE - WitchWorld staakt haar activiteiten rondom de ontwikkeling van het themapark in Almere, meldt de organisatie. Het team van het themapark geeft als reden dat de focus van de gemeente bij de ontwikkeling van de Floriade ligt. Daardoor blijft de financiering een lastig proces.

Dat schrijft WitchWorld op haar website.

Ook wijst het team op de financiële steun van de gemeente voor de ontwikkeling van het park Eden Holland, een educatief botanisch park. Daarvoor zegde de gemeente een half miljoen euro toe. Ook gaf zij aan dat zij bereid is samen met de provincie Flevoland tien miljoen euro te investeren in het project. Dit proces liep sinds juli 2017, maar WitchWorld werd daarover naar eigen zeggen nooit op de hoogte gebracht.

"De focus op de Floriade in de afgelopen jaren en de toegezegde steun aan Eden, hebben aan ons maar ook aan potentiële financiers allereerst laten zien dat de gemeente wel degelijk financiële support voor projecten beschikbaar heeft, maar vooral ook dat zij die niet - ook geen miniem deel - aan ons project wenst te besteden. Men is helaas nooit zo eerlijk geweest om dat gewoon tegen ons te zeggen", zegt WitchWorld op haar website.

De gemeente Almere wil nog niet reageren op de verklaring van WitchWorld.

Ton Theunis

Het themapark was gebaseerd op de legende van de 'Gravin van Almere', bedacht door Ton Theunis. Al sinds 2013 lagen er plannen voor WitchWorld. "Het plan en uitgewerkte concept blijft bestaan, maar na zes jaar hard werken door een met hart en ziel toegewijd team van enthousiaste mensen is deze constatering zo teleurstellend dat daarmee de motivatie van ons allen teniet is gedaan", aldus Theunis op de website.

In 2002 werd begonnen met de bouw van Kasteel Almere, toen nog voor andere doeleinden. De projectonwikkelaar stopte destijds met de bouw wegens geldgebrek.