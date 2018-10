Laag waterpeil in Medemblik: "Het water waait de haven uit"

MEDEMBLIK - Het water in de haven van Medemblik staat zo laag dat een schip vast is komen te liggen. "Dit schip ligt er al een maand en zou uitvaren, maar het ligt in de modder, dus hij blijft tot volgend seizoen", vertelt havenmeester Henk Voorhans.

Volgens de havenmeester is het waterpeil lager dan normaal. Dit heeft te maken met de stevige wind die uit het Westen waait. "Het water waait de haven uit."

Droog weer

Maar ook de droge zomer heeft volgens Voorhans effect gehad. "Dat merken we zeker. Vooral vroeg in het seizoen. Normaal gesproken is het peil ergens halverwege november zo laag en nu hadden we in september en augustus al te maken met laag water."

Rijkswaterstaat: "Waterstand normaal voor de tijd van het jaar"

Volgens Rijkswaterstaat is er geen reden tot zorgen. Een woordvoerder bevestigt aan NH Nieuws dat in augustus het peil meer gezakt is dan normaal, wegens de droogte, maar dat dit van korte duur was. Het peil werd toen tijdelijk omlaag gebracht zodat het water vanuit de polders het IJsselmeer in kon stromen. De stand van het water nu, is volgens Rijkswaterstaat normaal voor de tijd van het jaar.