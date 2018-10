In beeld: strandgangers 'genieten' van de harde wind

EGMOND AAN ZEE - Het zal de meesten niet ontgaan zijn: het waait hard vandaag. Voor sommigen maar een irritant natuurfenomeen, maar op het strand van Egmond aan Zee wordt er ook volop van genoten.

In deze foto's van Sjef Kenniphaas is te zien dat jong en oud lekker aan het uitwaaien is.



Vooral de kitesurfers genieten van de harde wind en springen soms meters de lucht in.



Maar ook andere sporters hebben er baat bij, alhoewel de wind de workout niet minder zwaar maakt.



Door de harde wind is ook het zeeschuim 'terug van weggeweest'. En dat is best leuk om mee te spelen.





De komende dagen zal die harde wind vaker terugkomen. Ook wordt het een stuk kouder; zo kan het kwik dit weekend zelfs onder de tien graden zakken.