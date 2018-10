Deel dit artikel:













Purmerendse 'prinses' (19) met autisme op jacht naar roem in Holland's Got Talent Foto: NH Nieuws

PURMEREND - De 19-jarige Jaidy Bos heeft autisme en doet niets liever dan zingen, dansen en acteren. In de hoop vooroordelen over haar beperking te ontkrachten, doet ze mee aan RTL's talentenjacht Holland's Got Talent. "Autistische mensen worden vaak in een hokje gestopt, alsof ze gek zijn en niets kunnen."

Naast zingen is ook acteren een van Jaidy's passies. Het liefst kruipt de Purmerendse in de huid van beroemde Disney-prinsessen. Haar kledingkast hangt vol met kleurrijke en rijkgedecoreerde jurken van onder meer Elsa uit Frozen en Ariël uit De Kleine Zeemeermin. "Als prinses ben ik rustiger en zelfverzerkerder dan als Jaidy." Lees ook: Ze doet het! Glennis Grace naar finale America's Got Talent De Purmerendse praat makkelijk over haar beperking, maar windt zich wel flink op over heersende vooroordelen over mensen met autisme. "Door mee te doen aan Holland's Got Talent wil ik aantonen dat dat beeld niet terecht is", legt ze uit in haar rijk gedecoreerde kamer: naast haar computerscherm staat Assepoesters koets, daarboven een boek over Pocahontas. Talent

Behalve het afrekenen met vooroordelen hoopt ze met deelname aan de talentenjacht ook haar carrière als zangeres een boost te geven. "Dat hoop ik met heel mijn hart." Over haar auditie mag ze nog niets prijsgeven: de uitslag moet geheim blijven tot de uitzending in januari volgend jaar. 💬 Whatsapp ons!

