Gekkenhuis bij vestigingen van Flying Tiger: alles voor 1 euro Foto: Inter Visual Studio / Annabel Boriglione Foto: Jackie Groot

ZAANDAM - 'Wie jarig is trakteert', moet de Deense winkelketen Flying Tiger hebben gedacht. Speciaal voor het tienjarig bestaan is vandaag daarom alles in de winkel te koop voor 1 euro en dat is de liefhebbers niet ontgaan.

De 'traktatie' heeft namelijk een ware stormloop veroorzaakt. In Zaandam, Amsterdam, Haarlem, Amstelveen en Hoofddorp staat het winkelend publiek soms zelfs in lange rijen te wachten om naar binnen te gaan bij de Hema look-a-like. Wc-borstels

Van puntenslijpers tot kaasschaven en van kruiden tot wc-borstels: de keten verkoopt een allegaartje aan vaak toch al laaggeprijsde 'prullaria'. Maar één euro, dat is wel heel goedkoop. Ook in Zaandam staat een lange rij op straat: Limiet

Er zit overigens wel een limiet aan: klanten mogen maximaal vijf exemplaren van één artikel kopen. Wie meer wil, moet weer achteraan in de rij sluiten. Niet iedereen begrijpt de heisa. "Gelukkig zijn we niet gegaan", zo reageert iemand op Facebook. "Ik snap hier echt niks van, gelukkig is iedereen anders", reageert een ander. "Ieder zijn ding, maar je bent wat mij betreft niet helemaal lekker." 💬 Whatsapp ons!

