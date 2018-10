Nog geen stormloop bij de nieuwe banenwinkel van de Marine in Den Helder

DEN HELDER - Sinds deze zomer heeft de Koninklijke Marine aan de Beatrixstraat een eigen 'winkel' vol vacatures. Den Helder lijkt de locatie alleen nog niet goed te kunnen vinden. De deur wordt nog lang niet plat gelopen en dat moet veranderen: "Het mag wel wat drukker, ja."

De komende jaren zijn er veel banen te vullen bij de Marine. Daarom is afgelopen juli in de Helderse binnenstad zelfs een oud winkelpand omgetoverd tot heuse Vacaturewinkel. "We willen laten zien, ook hier in de stad zelf, wat de Marine allemaal doet", vertelt Arjen Elling, Hoofd PR van Evenementen en Arbeidsbenadering.

Honderden banen

"We hebben het over enkele honderden banen. In de krant werd wel eens over 245 banen gesproken dat zou best zo kunnen zijn de eerste jaren. Maar pin me daar niet precies op vast", zegt Erik Ester, Senior Personeelsadviseur. "We zoeken mensen voor de ICT, logistiek, techniek, veel HBO-banen in de techniek. Dus we hebben veel mooie banen"

"Er zijn best veel mensen die ons bedrijf de komende jaren gaan verlaten, kijk maar naar mij, ik heb ook niet meer de donkere haren meer maar ben wat grijzer en we hebben nieuwe mensen nodig", legt Elling uit. "We vertellen ook over banen die in de toekomst vrijkomen. Soms komen er ouders met kinderen binnen. Die weten dan welke opleiding ze moeten volgen om straks voor zo'n baan in aanmerking te komen", vult Ester aan.

De Vacaturewinkel aan de Beatrixstraat is elke dinsdag geopend van 10.00 -15.00 uur maar ook komende donderdag worden er vacatures 'verkocht'. "Er is dan een Halloween-markt hier in Den Helder, we gaan open van 15.00 tpot 21.00 uur", aldus Elling.