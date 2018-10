Welk idee haalt de finale van Present your startup?

HAARLEM - Vijfenzeventig startende ondernemers met een goed idee hebben zich dit jaar in Haarlem aangemeld voor 'Present Your Startup'. Daarvan worden er drie gekozen voor de finale in november.

Stilstand is achteruitgang en dat geldt met name in het bedrijfsleven. Nieuwe ideeën zijn daarom nodig om bij de tijd te blijven en de concurrentie wakker te schudden. In een jaarlijkse competitie nemen startende ondernemers het tegen elkaar op om in de gunst te komen van een invloedrijke investeerder.

Ondernemerschap

Een goeie pitch is daarbij essentieel en in drie minuten tijd moet je mogelijke investeerders overtuigen van jouw idee. Een goed verhaal kan van een matig idee een winnaar maken. "ik heb liever een goed team met een simpel idee, want uiteindelijk komt het aan op ondernemerschap", aldus jurylid en investeerder Hans Romijn.

"Vijfenzeventig kandidaten hebben zich aangemeld en na selectie hebben we 15 van hen een training kunnen geven", aldus Valerie Vallenduuk van Present Your Startup. Daarvan zijn er 6 overgebleven die nu strijden om een plaats in de finale.

Winnaar

Voor de winnaar resteert niet alleen de eer en de bloemen maar wellicht ook een internationale doorbraak. En nog belangrijker; een investeerder die 'aan boord' komt om de volgende stap in de verdere ontwikkeling van het product te financieren. Bovendien betekent dat extra zakelijke kennis die van pas komt in de zakelijke jungle.

Maar ook voor de afvallers gloort er hoop. Tijdens de '3 minutes of fame' is er volop aandacht voor jouw mooie idee. En misschien niet de hoofdprijs, maar jouw product of presentatie is wellicht in de smaak gevallen bij de jury.