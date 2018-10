KNVB verplaatst duels Champions League-deelnemers Ajax en PSV

ZEIST - De KNVB heeft besloten om Ajax en PSV iets meer rust te geven voor de wedstrijden die zij spelen in de Champions League. Om die reden heeft de voetbalbond enkele wedstrijden van de nummers een en twee van de eredivisie verplaatst.

Waar Ajax in eerste instantie nog zaterdag 3 november om 18.30 uur zou aantreden tegen Willem II, is de wedstrijd nu verplaatst naar 20.45 uur. Drie weken later, wanneer Ajax naar Brabant afreist voor een duel tegen NAC Breda, spelen de Ajacieden om 18.30 uur terwijl het duel eerder nog om 20.45 uur stond gepland. Op zaterdag 8 december speelt de ploeg van Erik ten Hag om 19.45 uur in plaats van 20.45 uur tegen PEC Zwolle.

Ook AZ krijgt te maken met de wisselingen in het speelschema. Doordat de wedstrijd PSV-Excelsior door de wijzigingen op vrijdag 7 december om 20.00 uur wordt gespeeld, is het duel Fortuna Sittard-AZ verplaatst naar zaterdag 8 december. Het duel begint om 19.45 uur.

Verplichting

"Wij vinden dat we de verplichting hebben om de Nederlandse clubs zo veel als mogelijk de ruimte te geven om op Europees niveau optimaal te kunnen presteren", legt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, uit. "Dat is in het belang van het Nederlandse voetbal en dus in het belang van alle Nederlandse clubs."