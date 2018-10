Malafide parkeerbedrijven Schiphol ontmaskerd dankzij ANWB-dongel

SCHIPHOL - Een apparaatje waarmee de ANWB controleert of een specifieke groep polishouders verantwoord rijden, blijkt uitermate geschikt om frauduleuze parkeerbedrijven mee te ontmaskeren. Met dank aan het stukje elektronica zijn de afgelopen tijd meerdere bedrijven betrapt op oneigenlijk gebruik van de auto's die op hun terreinen staan geparkeerd.

Dat bevestigt een woordvoerder van de ANWB tegenover de Leeuwarder Courant. Nadat de krant een oproep had geplaatst om misstanden over zogeheten valet parking-diensten op Schiphol te delen, meldden zich opvallend veel automobilisten die gebruikmaken van de ANWB-dongel.

Het gaat om klanten die de Veilig Rijden Verzekering hebben afgesloten. Zij krijgen van de ANWB een dongel die registreert waar, wanneer en hoe ze rijden. Wie zich aan de regels houdt en rustig rijdt, krijgt korting. Wie te hard rijdt, of als een bezetene optrekt, riskeert de opgebouwde korting te verliezen.

Waarschuwing

Frauduleuze medewerkers vallen door de mand omdat de ANWB de polishouder direct een waarschuwing mailt. Maar wie zo'n waarschuwing op een Spaanse strand of een Italiaans terras binnenkrijgt, krabt zich toch wel even achter de oren.

Begin deze maand bleek dat een parkeermedewerker de auto van een Fries stel had 'geleend', daarmee naar hun woning in het dorp Gorredijk was gereden en daar - met z'n vriendin - tijdelijk intrek had genomen. De malafide praktijken kwamen aan het licht omdat een buurman het vreemd vond dat het huis van zijn vakantievierende buren plotseling werd bewoond.

Geen incident

Enkele dagen later bleek dat geen incident te zijn. De Friese krant ontdekte dat het gaspedaal van de auto van een stel uit het dorp Balk tijdens hun verblijf in het buitenland flink was ingetrapt. Terwijl zij vakantie vierden op het Spaanse eiland Mallorca, registreerde de ANWB-dongel een snelheid van 151 km/u.

Behalve oneigenlijk gebruik door parkeermedewerkers levert het gebruik van de dongel nog meer bijvangst op, zo laat de ANWB-woordvoerder aan de Leeuwarder Courant weten. Zo zijn dankzij het ingebouwde apparaatje inmiddels meerdere gestolen auto's teruggevonden, zijn garagemedewerkers betrapt op 'pittige testritten' en weten sommige ouders nu ook dat hun kinderen hun auto zonder toestemming meenemen.