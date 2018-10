Meer treinen van Amsterdam naar Londen

NOORD-HOLLAND - (AT5) De Eurostar-treinen gaan vanaf volgend jaar meer ritten maken. Reizigers kunnen daardoor vaker heen en weer tussen Amsterdam Centraal en Londen.

Vanaf juni komt er dagelijks een derde trein bij, meldt het AD. De jaren daarna zal het aantal flitstreinen gaan verdubbelen.

Lees ook: NS-topman wil station Amsterdam-Zuid deel van Schiphol maken

Reden daarvoor zou de toenemende populariteit van de trein zijn. Sinds de eerste Eurostar-trein in april begon met rijden, zijn er volgens de vervoerder 130.000 extra klanten vervoerd.

Paspoortcontroles

Zo'n rit tussen Amsterdam en Londen duurt gemiddeld iets minder dan drie uur en drie kwartier. Momenteel komt daar door langdurige paspoortcontroles op Brussel nog ongeveer een uur bij.

Eurostar hoopt dit eind 2019 te gaan verbeteren, door de controles al op Nederlandse stations uit te voeren. De trein slaat station Schiphol over.

Uit het vliegtuig

De Nederlandse overheid staat achter de plannen voor extra treinen. "Omdat ik op korte afstanden binnen Europa graag zoveel mogelijk reizigers van het vliegtuig de trein in wil krijgen, wil ik alles op alles zetten om het voornemen van Eurostar mogelijk te maken", aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ze heeft toegezegd met NS en ProRail te kijken of er voldoende capaciteit is op het spoor en de stations voor deze treinen.

Lees ook: Miljoenen reizigers uit het vliegtuig in de trein

Meer internationale treinen

NS en ProRail zijn in ieder geval allebei voorstander van meer internationale treinen. De directeuren van beide organisaties hebben eerder meerdere malen aangegeven grensoverschrijdende verbindingen erg belangrijk te vinden, vooral als aantrekkelijk alternatief voor het vliegtuig."