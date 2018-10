Broer Henny Huisman plotseling overleden: "Hij was nog maar 62"

AMSTERDAM - De broer van Henny Huisman is plotseling overleden. Wietse Huisman was de vader van Jordy en Sander Huisman van deejay-formatie Kriss Kross Amsterdam. "Hij is levenloos op de grond in de keuken gevonden. Veel te jong."

Dat vertellen zijn zoons aan Shownieuws. "Ik werd gebeld door Sander dat hij is overleden. Het is wel een natuurlijke dood, maar ze zijn nu aan het onderzoeken wat het is geweest", aldus Jordy.

Henny zou als tweede ter plaatse zijn geweest bij zijn broer. "Die was helemaal in shock. Zijn jongste broertje die er niet meer is, dat hoort niet. Hun moeder is een kind verloren. Hij was pas 62."

Hechte familie

"Heel cru, want het laatste bericht dat ik van hem kreeg, was een felicitatie met de platina plaat die we kregen bij Radio 538. Hij was er apetrots op. Hij zal hem nooit in het echt kunnen zien. Heel treurig." Volgens de deejay is de familie Huisman heel hecht. "We hebben veel steun aan elkaar."