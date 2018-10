Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alleen nog maar vegetarische producten in dierentuin Artis Foto: ANP

AMSTERDAM - (AT5) In tegenstelling tot de dieren, kunnen bezoekers van Artis in de toekomst geen vlees meer eten in de dierentuin.

Artis trekt 160 miljoen euro uit om de dierentuin duurzamer en diervriendelijker te maken. En een van de plannen is een volledig vegetarische menukaart. "We zorgen voor alternatieven voor vlees, zoals onze hamburgers die voor de helft bestaan uit oesterzammen", legt Artis-directeur Rembrandt Sutorius uit aan Het Parool. Daarmee wil de dierentuin het goede voorbeeld geven. Ook het rookvrij maken van het park, de bouw van een nieuwe pluktuin en het weren van petflessen horen bij de plannen. Onlangs ontstond er grote druk vanuit de politiek voor een rookvrije dierentuin. "Dat doen we stap voor stap", zegt Sutorius. Lees ook: Partijen Amsterdam zijn voor rookvrij Artis Afscheid van dierensoorten

Daarnaast moeten de verblijven voor de dieren worden verbeterd. Zo wordt er nagedacht over een nieuwe huisvesting voor de uilen, de zeeleeuwen en de gorilla's. Van sommige soorten wordt zelfs helemaal afscheid genomen, zodat er minder dieren in het park gehuisvest worden. De dierentuin heeft dan vervolgens meer plek om onderdak te bieden aan organisaties die zich bezighouden met natuur en milieu. Voorloper

Met de veranderingen hoopt de dierentuin een internationale voorloper te worden op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en duurzaamheid.