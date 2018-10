Björn Kuipers fluit Klassieker in Amsterdam

AMSTERDAM - Björn Kuipers is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de Klassieker van komende zondag. De wedstrijd tussen AZ en Heerenveen staat onder leiding van Serdar Gözübüyük.

Kuipers wordt in Amsterdam geassisteerd door zijn vaste grensrechters Erwin Zeinstra en Sander van Roekel, terwijl Siemen Mulder vierde official is. De VAR voor het duel tussen de nummer twee en drie is Danny Makkelie. Het is dit seizoen de eerste keer dat Kuipers een wedstrijd van de Amsterdammers fluit. Vorig jaar leidde de scheidsrechter uit Oldenzaal de Klassieker in Amsterdam ook al in goede banen. Dat duel eindigde in 2-0 voor Ajax en Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen moest inrukken na het zien van twee gele kaarten.

De aftrap in de Johan Cruyff ArenA is om 14.30 uur.

AZ-SC Heerenveen

De wedstrijd tussen AZ en Heerenveen staat zoals gezegd onder leiding van Gözübüyük. Grensrechters in Alkmaar zijn Dave Goossens en Bas van Dongen. Als VAR is Stan Teuben aangesteld. De wedstrijd begint zondag om 16.45 uur.

Keuken Kampioen Divisie

Ook de scheidsrechters in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Sparta Rotterdam-Telstar staat onder leiding van Christian Mulder, terwijl de Noord-Hollandse derby tussen FC Volendam en Jong Ajax wordt gefloten door Edgar Bijl. Christiaan Bax is arbiter bij de wedstrijd Jong AZ-Roda JC Kerkrade. Al deze drie wedstrijden beginnen vrijdag om 20.00 uur.