Deelnemers zeilwedstrijd Strontrace meren voor even aan in Spaarndam

HAARLEM - Ze noemen hem ook wel 'de Elfstedentocht onder de zeilwedstrijden': de Strontrace, een zeiltocht tussen het Friese Workum en het Zuid-Hollandse Warmond. Vannacht werden de deelnemers in Spaarndam onthaald met een kop warme soep om even van de inspanningen bij te komen.

De Strontrace wordt al sinds de jaren zeventig gehouden en is bedacht door de vuurtorenwachter van Workum. De opdracht is zo snel mogelijk in oude zeilboten naar Warmond te zeilen, daar 'de stront' in te leveren en dan zo snel mogelijk met bloembollen weer terug te keren naar Workum.

Vrouw overboord

De sluiswachters van Spaarndam zijn de hele nacht opgebleven om de zeilers in de Kolksluis te verwelkomen met een kop erwtensoep. De ene zeiler is daar wat meer aan toe dan de ander. "Het viel niet mee, we hadden een vrouw overboord gistermiddag", vertelt een Friese zeilster. Het blijkt zeilster Cora te zijn, die in het water van het IJsselmeer belandde. "Het ging allemaal zo snel. Gelukkig waren ze binnen vijf minuten terug om me uit het water te halen. Het was even schrikken, maar het gaat nu weer goed. De kleren hangen nog te drogen", lacht ze.

Stront

De boten hebben allemaal een paar zakken mest, oftwel 'de stront', aan boord. "Gelukkig zit het in zakken. Je ruikt het er een klein beetje doorheen", vertelt een schipper. De zeilers varen de hele route met 'de hand en het hoofd'. Geen dure navigatiesystemen, alleen een kompas wijst de weg. En dat vinden ze ook het mooiste. Ontberingen doorstaan, keihard werken en dan hopen om na een paar dagen als eerste over de finish te komen in Workum. De winnaar krijgt dan de felbegeerde brijlepel.

Overigens is de Friese Strontweek, waar de Strontrace deel van uitmaakt, maandag op de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland geplaatst.

