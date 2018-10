Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ICT-storing Amsterdamse ziekenhuis VU: poliklinieken en spoedeisende hulp gesloten Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Er is een technische storing in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Alle poliklinieken en de spoedeisende hulp zijn daarom gesloten.

Door de softwarestoring kunnen e-mails en patiëntendossiers niet behandeld worden. Daarom heeft het VUmc besloten om de poliklinieken en de spoedeisende hulp voorlopig te sluiten. Niet inloggen

Ook worden afspraken met patiënten geannuleerd. Medewerkers van het ziekenhuis kunnen niet meer inloggen in View, het systeem dat computervirussen buiten de deur houdt. Hoe lang de storing gaat duren is niet duidelijk. Maandag was er ook al een kortstondige storing in het VUmc.