De Peiling: De griepprik zou verplicht moeten worden

NOORD-HOLLAND - Steeds minder mensen laten zich vaccineren tegen griep, terwijl voor sommige groepen de gevolgen ernstig kunnen zijn. Zou de griepprik voor hen verplicht moeten worden?

Ouderen

Slechts een kwart van de ouderen tussen de 60 en 65 jaar reageert op een oproep voor de griepprik. Ze voelen zich gezond en onderschatten de ernst van de griep, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Jaarlijks overlijden in ons land 2700 mensen aan de gevolgen van griep.

Griepje? Nou en!

"Veel ouderen zeggen: 'Nou, dan krijg ik toch een griepje'", zegt Margot Carpay van het RIVM in De Telegraaf. Maar dan vergeet deze groep iets belangrijks, vindt Carpay: "Dat je niet alleen meer rimpels krijgt boven de zestig, maar ook dat het afweersysteem vanaf die leeftijd echt minder wordt. Dus ’dat griepje’ kan forse gevolgen hebben. Denk aan een longontsteking of hartproblemen. Daarnaast kunnen ze kleinkinderen en hun ouders besmetten, voor wie griep óók ernstiger kan verlopen."

6 miljoen uitnodigingen

Niet alleen ouderen worden opgeroepen om een griepprik te halen. Ook mensen in risicogroepen met bijvoorbeeld diabetes, hartklachten en longziekten krijgen een uitnodiging. Vorig jaar liet minder dan de helft (49,9 procent) van de 6 miljoen Nederlanders die werden opgeroepen voor de prik zich vaccineren.

Angst voor bijwerkingen

Net als bij het inenten van kinderen speelt angst voor bijwerkingen bij de griepprik mogelijk een rol voor de lage opkomst. Daarnaast is bij de griepprik nooit zeker dat het vaccin bescherming biedt tegen de volgende griepgolf. Het griepvirus kent vele varianten en verandert voortdurend.

Wat vind jij?

Zou de griepprik verplicht moeten worden voor mensen in risicogroepen? Niet alleen voor ouderen en mensen met een chronische ziekte, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die in de zorg werken? We horen graag hoe jij daar over denkt!

