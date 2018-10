Hoe is het met... Gerry Koning

VOLENDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met oud-voetballer Gerry Koning, die veel seizoenen bij FC Volendam speelde en uitstapjes maakte naar onder andere RBC Roosendaal en SC Heerenveen. Het gaat goed met de voormalig verdediger.

"Uitstekend mag ik wel zeggen", begint de 38-jarige Volendammer. "Ik werk bij een actuarieel consultancy bureau, ben dus actuaris en hou me bezig met het inschatten van risico's. Je kunt het zien als een soort verzekeringswiskunde. Ik ben zelf werkzaam in de pensioensector, dus ik hou me voornamelijk bezig met alles wat met collectief pensioen te maken heeft en een actuariële link heeft. Ik zit min of meer de hele dag met m'n neus in de cijfers."

Koning wist al snel dat hij zich na zijn voetballoopbaan op een baan in deze branche zou gaan richten. "Ik heb actuariële wetenschappen gestudeerd. Wiskunde ging me als kind eigenlijk altijd wel gemakkelijk af. Dus het was een logische stap om daar ook iets mee te gaan doen in mijn vervolgstudie."

Promotie

Over de vraag naar de hoogtepunten in zijn carrière, is de verdediger resoluut. "Dat was toch wel de promotie met Volendam, die ik actief één keer heb meegemaakt", zegt hij daarover. "De tweede keer kwam ik terug nádat Volendam gepromoveerd was. Maar het seizoen 2003/2004, toen we promoveerden via de nacompetitie, dat vond ik wel echt een hoogtepunt."

Huldiging

De huldiging in het vissersdorp ziet Koning nog steeds als een unieke ervaring. "Ja, dat was opzich wel heel apart. Je hebt die verhalen natuurlijk wel meegekregen van vroeger, maar je hebt het zelf nog nooit meegemaakt. Dus ik weet nog dat wij die kar opgingen en het eerste stukje reden over de dijk. En op dat moment kwamen we eigenlijk nog niemand tegen. Toen hadden wij zoiets van: 'Dit gaat nog wat worden, want dit is heel iets anders dan ze ons voorgeschoteld hadden.' Maar toen kwamen we bij het gedeelte waar je echt de haven in kon, en vanaf dat moment was het één grote oranje mensenmassa. Dat was wel echt heel gaaf."

Eigen doelpunt

Naast dit hoogtepunt maakte de Volendammer ook zijn dieptepunt mee bij Het Andere Oranje. Tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap in Doetinchem maakte Koning een eigen doelpunt, waardoor het duel in 2-2 eindigde. Het betekende degradatie uit de eredivisie voor FC Volendam. "Dat was bijzonder zuur natuurlijk. Dat blijft toch aan je kleven. Kijk, ik weet ook dat je niet over één duel degradeert maar over een heel seizoen en we hebben ook genoeg kansen gehad om juist niet te degraderen. Maar dat blijft wel gewoon erg zuur dat het net jou overkomt. Dat is nou eenmaal zo."

