Auto botst op bergingsvoertuig op A44: weg dicht Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout Foto: HFV / Eric van Lieshout

ABBENES - Een auto is vanochtend op de A44 richting Amsterdam op een bergingsvoertuig gebotst. De weg in de richting van de hoofdstad was daarom enige tijd helemaal dicht.

De botsing gebeurde tussen de Zuid-Hollandse plaatsen Kaag-Dorp en Oude-Wetering, op het gedeelte van de snelweg dat door Noord-Holland loopt. De berger stond op de A44 om een pechgeval te beveiligen, meldt Rijkswaterstaat. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens eerste informatie van een politiewoordvoerder waren er drie personenauto's bij het ongeluk betrokken en zijn er twee gewonden gevallen. Rijkswaterstaat adviseert verkeer vanuit Den Haag richting Amsterdam via de N14 en de A4 te rijden. Update 12.20 uur

De weg is weer is vrij.