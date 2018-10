Pizzakoeriers blijken overvallers: "Ze drukten mijn vrouw tegen de grond"

HAARLEM - 'Ik? Een pizza besteld? Nee hoor!' Zo moet het ongeveer zijn gegaan. Gisteravond belde een 'pizzakoerier' aan bij een woning aan de Lange Herenvest in Haarlem. Het bleek een overvaller met twee handlangers. "Ineens verscheen er één man met een pistool."

Dat vertelt de man des huizes, die op het moment van de overval niet thuis was. Zijn vrouw wel.

Pizzadoos

Het was rond kwart over negen gisteravond toen de bel ging en de 32-jarige bewoonster opendeed. "De man deed alsof hij een pizzakoerier was. Hij had zelfs een pizzadoos in zijn hand."

Toen de vrouw ontkende een pizza te hebben besteld, kwamen er twee andere mannen aan de deur. "Mijn vrouw werd tegen de grond gedrukt en één van hen rende naar boven", aldus haar man.

Onder schot

De vrouw werd in een van hun kamers onder schot gehouden. De woning is doorzocht, maar na tien minuten vertrokken de overvallers zonder buit. "We hadden niets in huis", aldus de bewoner.

Een politiehelikopter cirkelde lange tijd boven de wijk, opzoek naar de verdachten. Tevergeefs. Op dit moment doet de politie onderzoek en zoeken ze getuigen.