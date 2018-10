Twee Amsterdammers (62 en 69) opgepakt voor drugstransporten

AMSTERDAM - In Amsterdam zijn twee mannen van 62 en 69 jaar opgepakt op verdenking van drugshandel. Hun woningen en een derde huis in België zijn dinsdagochtend doorzocht.

Het tweetal zou achter een groot aantal harddrugstransporten naar Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zitten.De Deense politie had om aanhouding en uitlevering van een van de twee verdachten gevraagd.

De aanhoudingen hebben volgens de politie ook te maken met een onderzoek naar het transport van 58 kilo cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk in januari. Leden van de Almeerse afdeling van motorclub No Surrender werden in mei opgepakt voor betrokkenheid bij dit transport en zitten nog steeds vast.